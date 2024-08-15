الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 آب 2024 ساعة 14:21

دعماً لغزة ورفضاً للتطبيع.. مغاربة يطالبون بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي

دعماً لغزة ورفضاً للتطبيع.. مغاربة يطالبون بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي
وتأتي هذه التظاهرة استكمالاً للتظاهرات الداعمة لـ"طوفان الأقصى" التي تنظم كل يوم جمعة، والتي تنظمها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".
 
ووفقاً للموقع، ندد مئات المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بإنهاء العلاقات المغربية مع "إسرائيل" وطرد ممثلها من البلاد، وذلك بالتزامن مع مباشرة دبلوماسي إسرائيلي جديد مهامه في "مكتب الاتصال" الإسرائيلي، مرددين شعارات وهتافات تطالب بوقف اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
كذلك، شملت التظاهرات أنحاء مختلفة من المغرب، أبرزها في العاصمة الرباط ومدينة بركان، حيث استنكر المحتجون باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها مجزرة الفجر التي استهدفت مدرسة تؤوي نازحين فجر السبت الماضي وما تلاها.
 
يشار إلى أنه بعد أقل من أسبوعين على وصوله إلى الرباط، بدأ حسن كعيبة، نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي نشاطه، مستفتحاً لقاءاته باجتماع مع صحافيين، دعاهم فيه إلى زيارة "إسرائيل" في أيلول/سبتمبر المقبل.
 
وبحسب ما نقل موقع "المغرب إنتلجنس" فإن "كعيبة، والذي تم تعيينه في الرباط ليشغل منصب نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، بدأ مهامه بالتوجه نحو محاولة مد جسور التواصل مع الصحافة المغربية".
 
يذكر أن مبادرة كعبية، وفق مراقبين في الرباط، تأتي في لحظة غير مناسبة على الإطلاق، حيث يواصل "الجيش" الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي يخوض المغاربة ضدها حراكاً لم يتوقف منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
رقم : 1154119
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
15 آب 2024
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
15 آب 2024
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
15 آب 2024
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
15 آب 2024
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
15 آب 2024
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
14 آب 2024
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
14 آب 2024
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
14 آب 2024
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
14 آب 2024
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 آب 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
14 آب 2024
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
14 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟