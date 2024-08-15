اللواء سلامي يعزي باستشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري في سوريا

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء باستشهاد العقيد أحمد رضا أفشاري أحد عناصر القوات الاستشارية لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا متأثرا بجروح ناجمة عن قصف جوي.



وفي بيان له قال اللواء سلامي، مرة أخرى قدمت الثورة الإسلامية أحد الحراس الذين دافعوا عن العتبات حيث استشهد العقيد أحمد رضا أفشاري أحد عناصر القوات الاستشارية لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا متأثرا بجروح ناجمة عن قصف جوي.



وأضاف، أصيب العقيد أحمد رضا أفشاري جراء الهجوم الجوي الذي شنته قوات التحالف المعتدية على سوريا نهاية الشهر الماضي ونقل إلى إيران لتلقي العلاج لكنه استشهد، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته جراء ذلك القصف.



وعزى القائد العام لقوات الحرس الثوري باستشهاد هذا الشهيد الشامخ، سائلا الله عز وجل علو الدرجات لهذا الشهيد العزيز والصحة والثبات لعائلته وذويه ورفاقه بالسلاح.