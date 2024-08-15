المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في خان يونس

وأكدت، في اليوم الـ314 من معركة طوفان الأقصى رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، استهداف مجاهديها التحشد الرئيسي لقوات "جيش" الاحتلال في موقع "مارس" العسكري، وذلك بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دكَّ مقاتليها تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وأكدت، في اليوم الـ314 من معركة طوفان الأقصى رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، استهداف مجاهديها التحشد الرئيسي لقوات "جيش" الاحتلال في موقع "مارس" العسكري، وذلك بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دكَّ مقاتليها تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهته، لفت مصدر إلى أنّ محاور القتال الثابتة في رفح جنوبي القطاع، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات يومية ضد قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هي 3: في منطقة تل السلطان الغربية ووسط البلد والمنطقة الشرقية.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت مشاهد عن استهدافها بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وبأخرى مضادة للأفراد، قوة إسرائيلية تحصنت داخل المستشفى الأندونيسي، في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تموضعاً لجنود العدو على خط الإمداد، في محور "نتساريم"، وذلك باستخدام قذائف الهاون.

وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من إطلاق عبوات (أبابيل) المقذوفة على مقر قيادة تابع لـ "جيش" الاحتلال، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.

قصف مكثّف على مناطق مختلفة بالقطاع

وفي العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ نحو 11 شهراً، كثّف الاحتلال، الخميس، استهدافاته في المناطق الشرقية من خان يونس.

وأكد مصدر ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص في حارة أبو مصطفى بمنطقة قاع القرين، وارتفع عدد الشهداء إلى 12 في قصف إسرائيلي على منزلٍ لعائلة أبو شحمة في حي الشيخ ناصر.

كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الشرقية لخان يونس، وفق ما نقل المراسل، وانتشال جثمان شهيد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، أمس، في بلدة عبسان الجديدة.

وتابع المصدر أنّ مناطق القرارة وبني سهيلا والزنة لا تزال تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ الصباح، وطال قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشمالية لمنطقة عبسان الكبيرة.

وفي المنطقة الوسطى من القطاع، تحدث مصدر عن استهداف إسرائيلي مركّز على منطقتي المغراقة وشمال مخيم النصيرات ومخيمي المغازي والبريج،إضافة إلى استهدف دير البلح و"محور نتساريم".

أمّا في مدينة غزة، فقد عمل "جيش" الاحتلال على نسف مباني سكنية في المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون، حيث أطلقت أيضاً الآليات الإسرائيلية النار بشكل مستمر على شارع السكة ومنطقة المثلث، وسط سماع أصوات اشتباكات تخوضها المقاومة الفلسطينية.