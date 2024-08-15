الدفاع الروسية: استعدنا السيطرة على بلدة كروبيتس في مقاطعة كورسك

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إنّ قوات الجيش "استعادت السيطرة على بلدة كروبيتس"، مؤكّدةً القضاء على القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة.



وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنّ وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، ومن خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية، تمكنت من صد هجوم المجموعات المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي (115)، التابع للقوات الأوكرانية في اتجاه كريمياني.



كما أشارت أيضاً إلى تأمين حماية مناطق فارفاروفكا وسافونوفكا وشيبتوخوفكا وألكسيفسكي وماتفيفكا.



إلى جانب ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنّه تم تدمير على محور كريمياني، 92 آلية بينها 5 مدرعات "برادلي"، و14 مدرعة من أنواع أخرى، و8 مركبات و5 مدافع، وراجمة صواريخ.



كما أعلنت أن خسائر قوات كييف منذ بدء هجومها على مقاطعة كورسك، في الـ6 من شهر آب/أغسطس الجاري، بلغت 2640 عسكرياً، و37 دبابة و32 مدرعة.