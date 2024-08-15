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الخميس 15 آب 2024 ساعة 17:43

السودان يسمح باستخدام معبر أدري الحدودي لتسهيل إدخال المساعدات

السودان يسمح باستخدام معبر أدري الحدودي لتسهيل إدخال المساعدات
وتنقل وكالة "رويترز" عن منظمات مراقبة دولية قولها، إنّ "أكثر من 6 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في مختلف أنحاء دارفور"، التي تسيطر عليها قوات "الدعم السريع"، وأن "المجاعة انتشرت في مخيم زمزم في شمال دارفور".
 
وفي وقت سابق من هذا العام، توصّل خبراء الأمم المتحدة إلى أنّ قوات "الدعم السريع" تلقّت شحنات أسلحة من الإمارات عبر تشاد.
 
وقالت وكالات الإغاثة إن "الحظر المفروض على استخدام المعبر الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، يتسبّب في تقطع السبل بآلاف الأطنان من المساعدات في تشاد، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المعبر الوحيد المعتمد للجيش إلى المنطقة، وهو معبر الطينة".
 
بدوره، قال نائب رئيس مفوضية "العون الإنساني في السودان"، عثمان خوجلي، اليوم الخميس، إن الدعوات إلى إصدار قرار من مجلس الأمن، بتجاهل الحظر المفروض على معبر أدري، هي جزء من "أجندة سياسية" لانتهاك سيادة السودان والسماح "بأي شيء" بدخول البلاد.
 
ويبدو أن قرار مجلس السيادة الانتقالي، الذي أعلن عدم مشاركته في محادثات جنيف الأخيرة، جاء في توقيت مناسب لاستباق مثل هذه الدعوات، ولا سيما فيما يتعلق بالمحادثات في العاصمة السويسرية، التي تهدف إلى إنهاء الحرب وتسهيل المساعدات الإنسانية.
رقم : 1154177
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