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الخميس 15 آب 2024 ساعة 17:55

قاسم: المعركة اليوم هي معركة خيارات

قاسم: المعركة اليوم هي معركة خيارات
كلام قاسم جاء خلال تقبل التعازي بالعلَّامة الشيخ حسن طراد في بيروت، وقال: "اليوم نحنُ أمام ثلاثة مسارات: المسار الأول هو مسار استمرار العدوان على غزَّة، وهذا يستدعي أن تستمر المواجهة وتستمر جبهات المساندة مهما كان الثمن، لأنَّ قرار المقاومة والشعب الفلسطيني وجبهات المساندة حاسمٌ في عدم السماح لإسرائيل بأن تحقق أهدافها وهي عاجزة عن تحقيقها حتى ولو ارتكبت المجازر. المسار الثاني هو مسار وقف إطلاق النار، قلنا مِراراً بأنَّه إذا توقف إطلاق النار في غزَّة تتوقف جبهات المساندة، من دون الحاجة إلى نقاش مع جبهات المساندة لأنَّها مساندة لغزَّة، فإذا توصَّل المسؤولون المقاومون في غزَّة إلى حلٍّ يتعلق بوقف إطلاق النار فهذا كافٍ بالنسبة إلينا، وبغير وقف إطلاق النار في غزَّة لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان أو في الأماكن الأخرى. المسار الثالث هو مسار الرَّد على العدوان الإسرائيلي باغتيال الشهيد فؤاد شكر والرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية، وهذا الرَّد لهُ مساره وله خطته وهو منفصل تماماً عن المسارين السابقين.
 
وأضاف: "نحن واثقون أنَّ النتيجة التي حصلت في عدوان تموز 2006 بتعطيل كل أهداف إسرائيل وتحقيق الانتصار الإلهي الكبير سيتحقق أيضاً في هذه المعركة مع كل هذه التضحيات ومع كل هذا الصبر". 
رقم : 1154180
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