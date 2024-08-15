أبرز تطورات طوفان الأقصى 15-8-2024

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إطلاقها طائرة انتحارية في اتجاه تجمّعات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت، في اليوم الـ314 من معركة طوفان الأقصى رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، استهداف مجاهديها التحشّد الرئيسي لقوات "جيش" الاحتلال في موقع "مارس" العسكري، وذلك بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

بدورها، سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق استهدافها لدبابتين إسرائيليتين بقذائف الـRPG جنوبي حي تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

كتائب شهداء الأقصى نشرت أيضاً مشاهد من دكّ مقاتليها تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهته، لفت مصدر إلى أنّ محاور القتال الثابتة في رفح جنوبي القطاع، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات يومية ضد قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هي في منطقة تل السلطان الغربية ووسط البلد والمنطقة الشرقية.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت مشاهد عن استهدافها بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وبأخرى مضادة للأفراد، قوة إسرائيلية تحصّنت داخل المستشفى الأندونيسي، في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تموضعاً لجنود العدو على خط الإمداد، في محور "نتساريم"، وذلك باستخدام قذائف الهاون.

وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من إطلاق عبوات (أبابيل) المقذوفة على مقر قيادة تابع لـ "جيش" الاحتلال، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.