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الخميس 15 آب 2024 ساعة 18:03

أبرز تطورات طوفان الأقصى 15-8-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 15-8-2024
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إطلاقها طائرة انتحارية في اتجاه تجمّعات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
 
وأكدت، في اليوم الـ314  من معركة طوفان الأقصى رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، استهداف مجاهديها التحشّد الرئيسي لقوات "جيش" الاحتلال في موقع "مارس" العسكري، وذلك بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.
 
بدورها، سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق استهدافها لدبابتين إسرائيليتين بقذائف الـRPG جنوبي حي تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
 
كتائب شهداء الأقصى نشرت أيضاً مشاهد من دكّ مقاتليها تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.
 
من جهته، لفت مصدر إلى أنّ محاور القتال الثابتة في رفح جنوبي القطاع، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات يومية ضد قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هي في منطقة تل السلطان الغربية ووسط البلد والمنطقة الشرقية.
 
وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت مشاهد عن استهدافها بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وبأخرى مضادة للأفراد، قوة إسرائيلية تحصّنت داخل المستشفى الأندونيسي، في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع. 
 
بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تموضعاً لجنود العدو على خط الإمداد، في محور "نتساريم"، وذلك باستخدام قذائف الهاون.
 
وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من إطلاق عبوات (أبابيل) المقذوفة على مقر قيادة تابع لـ "جيش" الاحتلال، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.
 
وفي السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الخميس، شنّ مجاهديها هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على موقع "خربة ماعر" العسكري الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
 
وأوضحت المقاومة، في بيانٍ، أنّ المسيّرات الانقضاضية استهدفت أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود "جيش" الاحتلال، محقّقةً أهدافها بدقة.
 
وشدّدت المقاومة على أنّ هذا الهجوم، وفضلاً عن أنّه في إطار دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناد مقاومته، فإنّه يأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة ‏العباسية.
 
وفي عملية أخرى، أكدت المقاومة استهدافها نقطة تموضع لجنود الاحتلال في موقع المالكية العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة محقّقةً إصابة مباشرة.
 
كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "معيان باروخ" ‏بقذائف المدفعية.
 
بينما، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان مستهدفاً بلدات كفركلا والناقورة والخيام، وبلدة يارون التي تعرّضت للاستهداف بمسيّرة إسرائيلية، وفق مصادر مطلعة.
 
وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية عدّة عمليات، كان آخرها استهداف مستوطنة ‏"كريات شمونة"، بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، حيث أقرت "القناة 12" الإسرائيلية، بوقوع إصابات مُباشرة واندلاع حريق في محيط محطة حافلات.
 
رقم : 1154181
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