1.5 مليون زائر إيراني وأجنبي عبروا الحدود الإيرانية إلى العراق لحد الآن

وأضاف في حوار تلفزيوني أن أكثر من مليونين و 630 ألف إيراني تسجلوا لحد الآن لزيارة الأربعين.



وأوضح أن: وزارة الداخلية العراقية تتعاون معنا بشكل كامل في جميع المجالات، ونقوم بإدارة مقرات الأربعين المشتركة، وهناك ممثلون مطلقو الصلاحية من جانب وزارة الداخلية العراقية على الحدود على مدار الساعة.



ومضى يقول إنه زار أمس العراق والتقى مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي وتقرر أن يتم نقل الزوار عبر حدود باشماق إلى السليمانية حتى يوم الأربعين بالمجان.



ودعا ميرأحمدي الزوار للتردد عبر حدود تمرجين وباشماق وخسروي، موضحا أن حدود باشماق وتمرجين، تتمتع بطقس معتدل وتقل درجات الحرارة فيها بنحو 20 درجة عن باقي الحدود، وفيها طريق جيد، ويتم ضمان أمن وسلامة الزوار في هذه الحدود.