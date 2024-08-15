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الخميس 15 آب 2024 ساعة 18:24

الصحة الفلسطينية: 632 شهيدا بالضفة منذ أكتوبر

الصحة الفلسطينية: 632 شهيدا بالضفة منذ أكتوبر
وأوضحت أن من بين الشهداء (147) شهيداً من الأطفال، و(9) شهيدات من النساء، و(7) شهداء من المسنين.
 
وأعلنت الصحة عن استشهاد شابين وإصابة 7 آخرين، بينهم حالة حرجة، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس.
 
وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 مواطنًا خلال حملة دهم، فجر اليوم الخميس، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
 
ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وسط الضفة المحتلة، واعتقلت الشاب محمد فادي رمانة، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.
 
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: عبد الرحمن محمود حامد، وأحمد نائل نمر، عقب دهم منزليهما في بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله فجر اليوم.
 
واعتقلت قوات الاحتلال هيثم وجهاد باسم، سنار حمد، محمد إياد، وعمرو فايز، من قرية صفا، غربي مدينة رام الله.
 
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة ماجد الحموز، بعد اقتحام منزل عائلته في مخيم الفوار للاجئين، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
 
كما اعتقلت 4 شبان من مدينة الخليل، جنوبي الضفة، عقب اقتحام عدة حارات ومناطق في المدينة، وهم: سعيد أبو داود، عبد الله بسام طه، سالم أبو صبيح، وشابًا من عائلة أبو حسين، عقب مداهمة منازلهم في منطقة واد السمن.
 
واعتقل الاحتلال من خربة قلقس، جنوبي مدينة الخليل، كلًا من: الحاج زهير عبد الحليم أبو داود، الحاج نعيم أبو تركي، بسام داود ” الطبنجة” أبو سنينة، أنس وحيد أبو تركي، قصي عبد العظيم أبو تركي، والشقيقين سلطان وصبحي أبو شخيدم.
 
واعتقلت قوات الاحتلال الشابين: حامد جرادات، وعهد إسحاق جرادات، عقب اقتحام بلدة سعير، شمالي مدينة الخليل.
 
وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية “مستعربون”، اختطفت الشابين: عبد بدير، ونديم أبو الرب، عقب التسلل لـمدينة طولكرم، شمالي الضفة، بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.
 
وفي نابلس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جهاد شحادة، عقب اقتحام وتحطيم منزل للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، في بلدة جماعين جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.
رقم : 1154185
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