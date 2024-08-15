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الخميس 15 آب 2024 ساعة 18:31

باقري: السكوت عن وحشية الصهاينة، يجعل هذا الشرير أكثر شرا وبطشا

باقري: السكوت عن وحشية الصهاينة، يجعل هذا الشرير أكثر شرا وبطشا
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس بين باقري ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المهمة لا سيما جرائم الصهاينة وارتكابهم الإبادة الجماعية في غزة.
 
وأشار باقري إلى التبادل المستمر للوفود الدبلوماسية بين طهران وطوكيو لا سيما زيارة الممثل الخاص لرئيس الوزراء الياباني ومشاركته في حفل تنصيب رئيس الجمهورية، واعتبر ذلك مؤشر على العلاقات المتينة والمتجذرة بين البلدين.
 
ورأى أن قصف الأهداف المدنية بما في ذلك تدمير المدارس والمساجد والمستشفيات وباقي البنى التحتية والمنشآت الحضرية والقتل القاسي للمدنيين في غزة على مدى أكثر من الأشهر العشرة الأخيرة، هو مصداق واضح لجرائم الحرب والجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني.
 
وأضاف أن: السبب الرئيسي لهذا الوضع الذي لا يُحتمل، هو المساعدات الأميركية وبعض الدول الغربية الأخرى للعصابة المجرمة الحاكمة في تل أبيب من جهة، وسكوت وانفعال بعض الدول الغربية الأخرى إزاء الجرائم السافرة التي يقترها هذا الكيان العنصري من جهة أخرى.
 
وانتقد وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة الموقف الغربي الداعم خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي والذي حال دون قيام المجلس بمهامه في التصدي المؤثر والرادع لمنتهك الأمن والاستقرار الدوليين أي الكيان الصهيوني قائلا إن التجربة أظهرت أن السكوت عن الوحشية العسكرية والأمنية للصهاينة، يجعل من هذا الشرير أكثر طيشا وبطشا.
 
أما وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا فقد عبرت في المكالمة الهاتفة عن القلق من تزايد التصعيد في منطقة غرب آسيا واعتبرت أن تهدئة الوضع وخفض مستوى التوترات، يخدم مصالح جميع الأطراف.
رقم : 1154187
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