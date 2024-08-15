دمشق ترد على الاتهامات الأميركية باعتقال تايس: هدفها استمرار العدوان ضد سوريا

وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إنّ "ما صدر أمس الأربعاء عن الإدراة الأميركية، والتي تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باعتقال تايس، والادعاء بأنه كان يعمل صحفياً، ودخل الأراضي السورية وفقد فيها، هي تصريحات مضللة".

وأوضحت الخارجية أن هذه الاتهامات بشأن تايس أو غيره من الأميركيين الآخرين، "لا أساس لها من الصحة، وتمثل تشويهاً متعمداً للحقائق، واستمراراً لنهج الإدارة الأمريكية في إلقاء الاتهامات ضد سوريا".

كذلك، شدّدت على أنّ الاتهامات ضد سوريا هي استمرار للممارسات العدوانية الأميركية ودعم الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى سعيها إلى نهب للثروات السورية، وفرضها لتدابير أحادية قسرية تتسبب بمعاناة للسوريين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتهم دمشق باحتجاز تايس عام 2022، ودعا الحكومة السورية إلى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه، إلا أنّ الخارجية السورية نفت حينها احتجاز أيّ مواطن أميركي بمن فيهم تايس.