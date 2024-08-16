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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 06:47

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني
وأوضح فيدان الذي كان يتحدث إلى جانب نظيره العراقي فؤاد حسين عقب محادثاتهما في أنقرة أن الاتفاق الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين له "أهمية تاريخية"، وقال حسين إنه الأول من نوعه في تاريخ العراق وتركيا.

وقال فيدان "من خلال مراكز التنسيق والتدريب المشتركة المزمعة في إطار هذه الاتفاقية، نعتقد أننا قادرون على نقل تعاوننا إلى مستوى أعلى".

وأضاف "نريد تعزيز التفاهم الذي نعمل على تطويره مع العراق في مكافحة الإرهاب باتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض".

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن الاتفاق يقضي بإنشاء مركز مشترك للتنسيق الأمني في بغداد إلى جانب مركز تدريب وتعاون مشترك في بعشيقة، بمحافظة نينوى في شمال العراق.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر لـ"رويترز" يوم الاثنين إن الإجراءات التي اتخذتها تركيا والعراق في الآونة الأخيرة لمكافحة الإرهاب تمثل نقطة تحول في العلاقات، وأضاف أن أنقرة تريد من بغداد أن تقدم على خطوة أخرى وتصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في أقرب وقت ممكن.

وقد نشبت في السنوات القليلة الماضية خلافات بين الجارتين حول عمليات عسكرية عبر الحدود تنفذها تركيا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذين يتمركزون في منطقة جبلية بشمال العراق.

ويقول العراق إن العمليات تنتهك سيادته لكن أنقرة تقول إنها ضرورية لحماية نفسها.
رقم : 1154245
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