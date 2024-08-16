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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 06:56

العراق يؤجل الإعلان عن إنهاء مهمة "التحالف الدولي"

العراق يؤجل الإعلان عن إنهاء مهمة "التحالف الدولي"
وقال المكتب الإعلامي الخاص للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية أدلى بإجابة غير دقيقة رداً على سؤال لأحد الصحفيين وتود وزارة الخارجية أن توضح أنه لا توجد قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين المتواجدين تحت مظلة التحالف الدولي، وهؤلاء مشمولون بمخرجات أعمال اللجنة العسكرية العليا، ويلتزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها".

وأضاف أن "أعمال اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم الخطر الناجم عن تنظيم عصابات داعش الإرهابية؛ بهدف الوصول إلى موعد لإنهاء المهمة العسكرية لعملية "العزم الصلب""، لافتا إلى أنه "سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق، بحسب نقاشات تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى".

وتابع أنه "تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة".

وبين أن "الوفد العراقي ناقش في وقت سابق، مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني، وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وإطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".

وترفض أغلب الأحزاب العراقية وجود القوات الأمريكية داخل العراق، مؤكدين انها تشكل عاملاً مزعزعاً للأمن والاستقرار، وفي عام 2020 صادق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
رقم : 1154247
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