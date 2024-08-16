المعارضة تتهم مادورو باللعب بأرواح ملايين الفنزويليين

وناشد غونزاليس أوروتيا مادورو بالقول :"احترم إرادة الشعب الفنزويلي، أنت تلعب بأرواح ملايين المواطنين!"، مطالبا إياه بـ"إتاحة حصول انتقال".



وأضاف "اقتصاد البلاد يتدهور أكثر فأكثر بمرور كل يوم من دون حل سياسي، وهذه المأساة هي مسؤوليتك. من دون انتقال سياسي في فنزويلا، لا توجد أي فرصة لجذب استثمارات كبيرة".



وتابع غونزاليس أوروتيا "فنزويلا تستحق مستقبلا من الاستقرار والازدهار والسلام. لكن لتحقيق ذلك، من الضروري احترام إرادة الشعب والسماح بالانتقال إلى حكومة يمكنها استعادة الثقة وفتح الأبواب أمام التنمية الاقتصادية".