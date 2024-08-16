تراجع ارباح "موانئ دبي العالمية" بنسبة 60%

قالت الشركة، في بيان، إنّ الوضع في البحر الأحمر أدّى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.



وبدأت شركات الشحن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح قبالة سواحل جنوبي أفريقيا، بهدف تجنّب البحر الأحمر بالكامل، على نحو أثّر في الشحن عبر ميناء جبل علي في دبي، حيث مقرّ "موانئ دبي العالمية".



وحققت الشركة دخلاً بلغت 265 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، منخفضةً عن 651 مليون دولار حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



يُذكَر أنّ القوات المسلحة اليمنية تواصل استهداف السفن المرتبطة بكيان العدو الصهيوني في البحر الأحمر، دعماً لغزة، والسفن الأمريكية والبريطانية، رداً على العدوان الأميركي - البريطاني المتجدد على اليمن.



وتؤكد القوات المسلحة أنّ عملياتها مستمرة حتى وقف العدوان الصهيوني، المدعوم أمريكياً، على قطاع غزة.