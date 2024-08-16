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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 07:41

اول طائرة تحط في مطار كربلاء الدولي مُقِلَّة رئيس وزراء العراق

اول طائرة تحط في مطار كربلاء الدولي مُقِلَّة رئيس وزراء العراق
وتعد هذه الطائرة التي اقلت رئيس الوزراء العراقي، اول طائرة تحط في مطار كربلاء الدولي.

وعقد السوداني اجتماعاً فور وصوله، بحضور وزير الداخلية ومحافظ كربلاء، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، ضم عدداً من المستشارين والمدراء العامين، والمسؤولين عن المشروع والشركة المنفذة، حيث أعرب عن سعادته للنزول على مدرج المطار، وتثمينه لجهود الوزارات المعنية، والعتبة الحسينية المقدسة المساهمة والحكومة المحلية لمحافظة كربلاء، والوزارات الاتحادية المعنية لما قدمته في سبيل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، واصفاً المطار بأنه واجهة مهمة ومشرقة من واجهات العراق الدولية، ومنفذ لاستقبال الزائرين من كل أنحاء العالم.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة في منشآت المطار وأقسامه ومرافقه التشغيلية، والتقى بالملاكات الهندسية المنفذة، كما استمع إلى عرض شامل عن سير العمل الذي وصل إلى مراحله الاخيرة، حيث أعرب السوداني عن أمله بتشغيل المطار خلال الزيارة القادمة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

ووجه السوداني بعقد اجتماع دوري كل شهرين لمتابعة تقدم العمل في مطار كربلاء الدولي، وفي مطاري الناصرية والموصل الدوليين، مشدداً على أهمية العمل السريع لتوفير أفضل السبل لإدارة المطار وتشغيله وفق المعايير الدولية لخدمة النقل الجوي.
رقم : 1154256
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