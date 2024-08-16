طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لقطاع غزة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.



وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.



وارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة “قديح” بمنطقة الدرج ساحة الشوا، في غزة.



وارتقى شهداء وأصيب آ’خرون بقصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر محلية، استشهاد الشاب حاتم حسونة قويدر عقب تعرضه لإطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” بالقرب من مسجد الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.