أحدث العناوين :
منطقة طوكيو تترقب وصول إعصار قوي جدا
'سيمون هاريس': الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية أطفال غزة
طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لقطاع غزة
اول طائرة تحط في مطار كربلاء الدولي مُقِلَّة رئيس وزراء العراق
تراجع ارباح "موانئ دبي العالمية" بنسبة 60%
المعارضة تتهم مادورو باللعب بأرواح ملايين الفنزويليين
حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية
سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال عن جريمة مجدل شمس
العراق يؤجل الإعلان عن إنهاء مهمة "التحالف الدولي"
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
16 August 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الجمعة 16 آب 2024 ساعة 07:44
'سيمون هاريس': الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية أطفال غزة
وشدد سيمون هاريس على ضرورة وقف كيان الاحتلال العدوان على غزة، وإطلاق حماس سراح الأسرى، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالب هاريس الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة التي تربطه مع كيان الاحتلال.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1154258
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لقطاع غزة
حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية
16 آب 2024
سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال عن جريمة مجدل شمس
16 آب 2024
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني
16 آب 2024
في اليوم 315 للعدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين بهجوم وحشي للاحتلال في مخيم جباليا
16 آب 2024
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
15 آب 2024
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
15 آب 2024
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
15 آب 2024
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
15 آب 2024
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
15 آب 2024
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
15 آب 2024
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
14 آب 2024
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
14 آب 2024
أحدث العناوين
منطقة طوكيو تترقب وصول إعصار قوي جدا
'سيمون هاريس': الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية أطفال غزة
طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لقطاع غزة
اول طائرة تحط في مطار كربلاء الدولي مُقِلَّة رئيس وزراء العراق
تراجع ارباح "موانئ دبي العالمية" بنسبة 60%
المعارضة تتهم مادورو باللعب بأرواح ملايين الفنزويليين
حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية
سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال عن جريمة مجدل شمس
العراق يؤجل الإعلان عن إنهاء مهمة "التحالف الدولي"
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني
في اليوم 315 للعدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين بهجوم وحشي للاحتلال في مخيم جباليا
دمشق ترد على الاتهامات الأميركية باعتقال تايس: هدفها استمرار العدوان ضد سوريا
الأمم المتحدة: استشهاد 40 ألف فلسطيني يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم
وقفة احتجاجية ضد الدعم الأوكراني في مالي
باقري: السكوت عن وحشية الصهاينة، يجعل هذا الشرير أكثر شرا وبطشا
الصحة الفلسطينية: 632 شهيدا بالضفة منذ أكتوبر
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في إيركوتسك في روسيا
1.5 مليون زائر إيراني وأجنبي عبروا الحدود الإيرانية إلى العراق لحد الآن
حمدان يفند ما تروجه وسائل الإعلام بشأن السنوار
أبرز تطورات طوفان الأقصى 15-8-2024
الأكثر قراءة
مقررة الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في المدرسة تلو الأخرى بغزة
الجيش الروسي يوقف محاولات قوات أوكرانية التوغل داخل كورسك.
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
بيلاروسيا تسقط مسيّرات أوكرانية.. والجيش الروسي يواصل تصديه في كورسك
الرئيس الإيراني يعين محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية
إصابة تسعة مواطنين من عائلة واحدة إثر اعتداء ل“قسد” على بلدة البوليل بريف دير الزور
الرئيس بزشكيان يعيّن اول امراة في حكومته الجديدة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
كيف فشلت "كوكاكولا" في قمع حملة مقاطعتها بسبب غزة؟
إيران تدين مجزرة الدرج في غزة بشدة وتطالب بإجراء فوري ضد الاحتلال
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
كنعاني: جرائم الحرب الصهيونية في غزة لا تقل عن فضيحة الهجوم الذري الامريكي على هيروشيما وناغازاكي
تشكيل حكومة يمنية جديدة في صنعاء
ردود الأفعال الدولية إزاء مجزرة المصلين في غزة
"رويترز": قوات الدعم السريع تنشر الفوضى بالمناطق الزراعية في السودان
شروط تركية للإنسحاب من سوريا.. هذه أبرزها
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين الأسد وإردوغان
الجيش السوري يستهدف الجماعات المسلحة في أرياف حلب وإدلب وحماة
بالمسيّرات والصواريخ والقذائف.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال وتجهيزاته ومواقعه
الأخبار الساخنة
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟