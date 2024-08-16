'سيمون هاريس': الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية أطفال غزة

إسلام تايمز (فلسطين) - غرد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس في منشور على منصة إكس، أن "الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية الأطفال الأبرياء الذين لم تتجاوز أعمار بعضهم أياما".