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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 08:04

منطقة طوكيو تترقب وصول إعصار قوي جدا

منطقة طوكيو تترقب وصول إعصار قوي جدا
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار أمبيل كان في وقت باكر الجمعة موجودا شرق جزيرة هاتشيجوجيما، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب طوكيو، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 216 كلم/ساعة، وكان متجها شمالا.

وحذرت السلطات من رياح قوية وأمطار غزيرة جدا وانهيارات أرضية محتملة، وحضت السكان على توخي الحذر الشديد.

وصباح الجمعة، انقطعت الكهرباء عن 1700 منزل في المحافظات المجاورة لطوكيو بسبب الإعصار، وفقا للشركة المشغلة للمرافق.

وألغت شركة طيران ANA مئتين وثمانين رحلة داخلية مقررة الجمعة، ما أثر على أكثر من ستين ألف مسافر، بينما ألغت الخطوط الجوية اليابانية "جابان إيرلاينز" 281 رحلة داخلية و38 رحلة دولية، ما أثر على 49700 شخص.
رقم : 1154260
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