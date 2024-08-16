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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 09:23

مفوض حقوقي اممي: الاحتلال يخطف حياة 130 فلسطينيا كل يوم في غزة

مفوض حقوقي اممي: الاحتلال يخطف حياة 130 فلسطينيا كل يوم في غزة
وقال إن هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره يرجع بشكل كبير إلى الإخفاقات المتكررة من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلي في الالتزام بقواعد الحرب.

وجاء في بيان المفوض السامي أن نحو 130 شخصا قُتلوا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية وأن نطاق تدمير جيش الإحتلال للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة يثير الصدمة بشكل كبير.

وأكد المسؤول الأممي أن القانون الدولي الإنساني واضح للغاية بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات والبنية التحتية المدنية.

وقال إن مكتبه وثـّق وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل جيش الإحتلال، مضيفا "فيما يتفكر العالم وينظر في عجزه عن وقف هذه المذبحة، أحث كل الأطراف على الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وإلقاء أسلحتها ووقف القتل إلى الأبد”.

وأكد فولكر تورك ضرورة الإفراج عن الرهائن، وتحرير الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، مشددا على أهمية أن يصبح ما أسماه بـ"حل الدولتين" المتفق عليه دوليا أمرا واقعا.

وتابع بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان قائلا: ”لإعطاء مثال على الظروف التي يعيش فيها الناس الآن في غزة، تمكنت فرقنا اليوم من الوصول إلى موقعين في خان يونس وبالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق ونقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، أوضحت العائلات لزملائنا أنه بسبب غياب منتجات التنظيف والنظافة، فإنهم يصابون بالتهابات جلدية، تؤثر بشكل خاص على أطفالهم. وكان عليهم أن يصنعوا ملجأهم الخاص بأي قماش أو قطع من الخشب أو الصناديق الكرتونية التي وجدوها.

وأضاف أن الأطفال يتعرضون ليلا لهجوم القوارض والحشرات بسبب سوء ظروف المأوى، ومع ذلك، قد يحتاجون إلى المغادرة من أماكن لجوئهم مرة أخرى والبدء من جديد.

وردا على سؤال “القدس العربي” حول عدم إصدار الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بيانا بشأن وصول عدد الضحايا من الفلسطينيين 40 ألفاً، “فهل رأى الأمين العام أنه ليس من الضروري إصدار بيان منفصل مثله مثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام، “لأكون صادقًا، نعتقد أن هذا الرقم قد تم تجاوزه، على الأرجح، قبل أسابيع أو أشهر. نحن لا نصدر بيانات في كل مرة نمرّ فيها على رقم ما، ولكننا نعرب عن مخاوفنا بشأن العنف بانتظام، وقد فعل الأمين العام ذلك مرارا”.

ومتابعة للموضوع سألت “القدس العربي” حول مقتل التوأمين أسيل وآسر البالغين من العمر أربعة أيام، حيث استشهدا مع والدتهما الدكتورة جمانة عرفة وجدتهما، بصاروخ إسرائيلي قبل يومين. “أنظر هذه صورتهما؟ هل سمعت هذه القصة؟ ماذا تقول لذلك؟”.

قال حق: “لقد سمعنا القصة، وهي مفجعة. وهذه ليست القصة الأولى أو حتى العاشرة أو العشرين المفجعة التي سمعناها. يحدث هذا كثيرًا وكل بضعة أيام، ولهذا السبب يجب أن تتوقف الحرب”.

وأكد نائب المتحدث الرسمي أن الأمين العام يقف خلف بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان.
رقم : 1154269
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