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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 11:07

أسير أوكراني يعترف بوجود خبراء غربيين ساعدوا قوات كييف على التخطيط لهجوم كورسك

أسير أوكراني يعترف بوجود خبراء غربيين ساعدوا قوات كييف على التخطيط لهجوم كورسك
ونقل موقع روسيا اليوم عن الأسير قوله: “سمعت من قياداتنا ما خططوا له مع المدربين الغربيين، كانوا يتحدثون لغة أجنبية”.

وشنت القوات الأوكرانية في السادس من الشهر الجاري هجوماً مباغتاً على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب روسيا، وبلغت خسائر هذه القوات إثر الهجوم نحو 2640 قتيلاً، و37 دبابة وعشرات المركبات المدرعة والأسلحة والمدافع حتى الآن، فيما يواصل الجيش الروسي القضاء على القوات المهاجمة وأسر أفرادها الذين يستسلمون بالعشرات.

إلى ذلك كشف جنود أوكرانيون أحدهم قائد في القوات الأوكرانية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن فشل محاولة قوات كييف مهاجمة مقاطعة بيلغورود الروسية، حيث قال ثلاثة جنود أوكران للصحيفة: إن المقاطعة كانت مدركة ومستعدة لخطر الهجوم وتم تحصينها بحواجز مضادة للدبابات وملغمة.

واعتبرت “واشنطن بوست” أن وضع المعركة على الأرض وهذه الشهادات تتناقض بشدة مع المزاج شبه الاحتفالي بالنصر المزعوم لدى المسؤولين الأوكرانيين.
رقم : 1154284
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