صعدة تحتشد في 24 ساحة دعما لفلسطين

وخرجت الفعالية المركزية بالمحافظة في ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدينة صعدة، كما خرجت 23 مسيرة أخرى بمختلف مديريات ومناطق المحافظة في ساحات الشهيد القائد، آل سالم، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح، عَرو وجمعة بني بحر، العين والقهرة ووالبة بالظاهر، وربوع الحدود ومدينة جاوي وبني عبّاد بمجز، الجرشة بغمر، قطابر، كتاف، أملح، ذويب، آل مقنع بمنبه.



كما ستخرج المسيرات عقب صلاة الجمعة في ساحات الخميس بمنبه، شدا، عُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.



ورفع المحتشدون رايات الحرية والأعلام اليمنية والفلسطينية، مؤكدين ثباتهم في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، منددين بتواصل المجاز الصهيونية ضد أبناء غزة في ظل صمت عربي وإسلامي، داعين محور القدس والجهاد والمقاومة إلى الرد الموجع على كيان العدو حتى يرعوي عن غيه.



ورددوا هتافات منها (ياللعار ياللعار.. مليار ونصف المليار.. تركوا الأقصى للأشرار)، (أين الأعراب وواجبهم.. الله من سيقعاقبهم)،(الرد أمر حتمي)،(الرد سيأتي في وقته.. عهدا وسيأتيهم بغتة)،(الرد قرار حاسم.. أمر حتمي قادم)،(الرد في وجه التصعيد.. آت آت بالتأكيد)،(رد المحور آت آت.. آت من كل الساحات)،(بعض الأنظمة العربية.. درع يحمي الصهيونية.. ضد الضربات اليمنية)، (الجهاد الجهاد.. حي حي على الجهاد)،(يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)،(يا غزة واحنا معاكم.. أنتم لستم وحدكم)،(فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضناك)، (فوضناك أبى جبريل.. أقصف دمر تل أبيب).



وأكد المحتشدون الاستمرار في الخروج الأسبوعية في المسيرات المليونية نصرة لفلسطين ودفاعا عن المقدسات، مذكرين بأن العدو الصهيوني ارتكب آلاف المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ 11 شهرا بدعم أمريكي وغربي.



وحيوا الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام آلة القتل الصهيونية، كما حيوا عملية القسام التي ضربت يافا المحتلة بصاروخ بعد 10 أشهر من العدوان على غزة، مؤكدين أن ذلك يُعد دليلا على فشل العدو في تحقيق أهدافه على الرغم من الدمار الذي خلفه في غزة.



وأدان المشاركون في المسيرات ما يقوم به العدو الصهيوني من تدنيس بحق الأقصى الشريف، مؤكدين أن ذلك استفزاز لمشاعر المسلمين، منددين بالمواقف الباهدته والبيانات الضعيفة للأنظمة العربية، داعين الشعوب إلى اتخاذ مواقف مشرفة أمام انتهاكات وجرائم العدو.



وباركوا تشكيل حكومة التغيير والبناء كخطوة أولى في طريق التغيير الجذري، مؤكدي الدعم والتأييد المطلق للقرارات التي تتخذه القيادة في سياق التغيير الجذري.



وتخرج صباح وعصر اليوم عشرات المسيرات المليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة إسنادا لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم تحت شعار (نصرة للأقصى وغزة.. الإسناد مستمر والرد قادم).



يذكر أنه، تخرج في يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مليونية نصرة لغزة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات والعزل، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الفائت.



وبلغ عدد المسيرات والفعاليات في الخروج المليوني الجمعة الفائتة 316 ما بين مسيرة وفعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لأبناء غزة ومختلف فصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة.