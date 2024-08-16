تعزيز حماية ترامب على حساب بايدن

وأفادت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الخدمة السرية قامت أيضا بتأمين الزجاج الباليستي، المصمم لصد الرصاص، لتوفير حماية معززة لترامب في التجمعات الانتخابية الخارجية المستقبلية.



وقال مسؤول في الخدمة السرية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إن إعادة تعيين أعضاء فريق الرئيس لمرشح هو أمر غير معتاد، مبينا أن التهديد المتزايد بالعنف ضد ترامب، إلى جانب جدول سفر بايدن المخفض مؤخرا، جعل هذه الخطوة ضرورية وممكنة.



وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يكن لديه تعليق فوري، وامتنعت متحدثة باسم حملة ترامب عن التعليق.



وتعرضت الخدمة السرية لموجة انتقادات منذ 13 يوليو، عندما تمكن مسلح من إطلاق النار دون عوائق على ترامب في تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر، بنسلفانيا. وقد أدى الهجوم إلى خدش أذن ترامب، وأسفر عن مقتل أحد المتفرجين وإصابة اثنان آخران.