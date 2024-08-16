استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن الغارة الإسرائيلية المعادية التي طالت بلدة عيترون أدت الى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح”.



واستشهد أمس الأول مواطنان لبنانيان، وأصيب أربعة آخرون جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة مرجعيون جنوب لبنان.



إلى ذلك شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة جوية بالصواريخ على بلدة كفركلا الحدودية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجراً أطراف بلدات راميا وبيت ليف والقوزح بعدد من القذائف المباشرة.



وكان الطيران الإسرائيلي شنَّ الليلة الماضية أربع غارات على بلدة كفركلا.. وترافق ذلك مع قصف مدفعي معادٍ طال جبل اللبونة وبلدتي الناقورة وعيتا الشعب، فيما استمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب اللبناني.