حزب الله يبث فيديو عن القدرات الصاروخية بعنوان "جبالنا خزائننا"

وظهر في المقطع المصور العديد من راجمات الصواريخ والتجهيزات العسكرية، وظهر في المقطع شاحنات تحمل صواريخ في داخل انفاق ضخمة.



وقالت قناة الميادين إن من رسائل "عماد4" إظهار مستوى "السرية الممتازة جداً" المحيطة بمكان تموضع قدرات حزب الله الصاروخية.



ولفتت الى ان المنشأة الموجودة في عمق الأرض ليست فقط بعيدة عن القدرات الإستعلامية المعادية بل أيضاً توفر الحماية حيال الإستهدافات المعادية.



وأوضحت أن في رسائل "عماد 4": سرّية المكان وحصانته يتيحان تحييد قدرات حزب الله الصاروخية عن أي ضربات استباقية إسرائيلية، وقالت، في رسائل "عماد "4: سيكون لدى المقاومة دائماً كامل القدرة للرد القاسي والمدمر.



وأشارت إلى أن في رسائل "عماد 4": يُظهر الفيديو المنشأة المرقمة بالرقم "4" ما يشي بأنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معلوماً عددها الحقيقي.