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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 13:26

كنعاني: اسرانا الاحرار هم رمز المقاومة

كنعاني: اسرانا الاحرار هم رمز المقاومة
وحسبما نقلت وكالة ارنا, حیا ناصر كنعاني، الذكرى السنوية لعودة الاسرى الاحرار الى ايران الاسلامية في 16 حزيران/يونيو ( الأسرا الایرانیون فی سجون نظام صدام حسین البائد) على صفحته في الفضاء الافتراضي وكتب: الأحرار الفخورون هم رموز المقاومة، وصمود ومثابرة الشعب الإيراني العظيم والمؤمن في مواجهة أي عدوان ومطامع وشرور أعداء هذه الأرض والبلاد التي هي صانعة التاريخ والحضارة.

وقال إن أسرانا الأحرار الأعزاء كانوا حاملي رسالة الإيمان والعزة والصمود للشعب الإيراني أثناء فترة أسرهم وهم حاملو رسالة انتصار شعبنا على الأعداء المتوهمين والمهیمنین والمستبدین في زمن تحريرهم.
رقم : 1154312
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