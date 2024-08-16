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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 14:16

الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ في مدينة غات

الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ في مدينة غات
وقالت الداخلية الليبية، في بيان "في ظل الظروف الجوية القاسية في مدينة غات والمناطق المجاورة لها، أمر وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، بتوجيه جميع آليات الدفع الرباعي التابعة للأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وكذلك فروع الإدارة العامة للدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، نحو مدينة غات، وتحديدًا منطقة تهالة".
 
وأكدت الوزارة الليبية أن "هذه التعليمات جاءت في إطار الاستجابة السريعة لتقديم الدعم والمساعدة الضرورية في عمليات الإنقاذ، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة".
 
وأعلنت السلطات المحلية في البلاد حالة الطوارئ، مع الحاجة الماسة إلى جهود إنقاذ وإغاثة عاجلة للمناطق المتضررة.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية ليبية، أن مركز سبها الطبي في حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.
 
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.
 
وتواجه مدينة غات الواقعة جنوب غربي ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت بسيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
رقم : 1154322
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