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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 14:32

"لواء الخدمة الحسينية" من مظاهر التعاطف بين العراقيين والزوار الإيرانيين

"لواء الخدمة الحسينية" من مظاهر التعاطف بين العراقيين والزوار الإيرانيين
وتواجد الشباب العراقي في الشوارع والممرات وقاموا بتجهيز الترتيبات اللازمة لإيواء الزوار الأربعین الحسیني في بيوت الإخوة العراقيين.
 
وفي كل عام، يقيم العراقيون مواكبهم على طریق مسیرة الأربعين الحسيني قبل حوالي أسبوع من بدء مراسم الأربعين ويخدمون الزوار لكن هذا العام نشهد مشاهد لا مثيل لها من التعاطف وخدمة الزوار نظراً لتدفق كبير للزوار الأجانب إلى العراق لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام منذ حوالي 12 يوماً قبل بدء مراسم الأربعين.
 
وقامت مجموعة من الشباب العراقي على شكل "لواء الخدمة الحسينية" بترتيبات إيواء الزوار المتواجدين في شوارع وممرات النجف وكربلاء في بيوت الإخوة العراقيين بالنظر إلی كثرة الزوار الإيرانيين ومشاكل الإقامة والتغذية ودرجة حرارة الهواء في مدينتي النجف وكربلاء.
 
وهذه المجموعة من الشباب الذين هم في مختلف الفئات العمرية يبحثون ليلاً ونهاراً عن الزوار الإيرانيين وغير الإيرانيين في الشوارع حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات وإن حرارة الجو وعدم استعداد المواكب لاستقبال الزوار في هذه الأيام دفعت أهالي النجف وكربلاء إلى تقدیم منازلهم لإيواء الزوار وفي مثل هذه الحالة يجب على الزوار أن ينتبهوا إلى قدرات الاستضافة والعودة إلى مدنهم في أسرع وقت بعد الزیارة، حتى تتاح إمكانية ایواء الزوار الآخرين.
رقم : 1154324
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