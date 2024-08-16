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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 14:33

قائد القوات الجوية الايرانية: نواجه اليوم حربا هجينة وإعلامية واسعة النطاق

قائد القوات الجوية الايرانية: نواجه اليوم حربا هجينة وإعلامية واسعة النطاق
وقال العميد الطيار حميد واحدي قائد القوات الجوية للجيش امام حفل اقيم بمناسبة ذكرى عودة الاسرى الاحرار من منتسبي القوات الجوية الى البلاد: إن الصبر والصمود والعمل القيم الذي قمتم به أيها الأحرار أثناء الأسر لا يمكن مقارنته بأي شيء في هذا العالم.
 
وطلب قائد القوات الجوية للجيش من الاسرى الاحرار أن يكتبوا ذكرياتهم عن الدفاع المقدس (1980-1988) والاسر، لأن شبابنا في أمس الحاجة إلى الاطلاع على هذه الذكريات وإلى ماضي أبطال بلدهم.
 
وأضاف العميد الطيار واحدي: لقد نذرتم حياتكم وشبابكم من أجل هذه الثورة وهذا البلد، ولمن دواعي الفخر حقًا أنه على الرغم من كل الصعوبات الجسدية والنفسية والتعذيب الذي تعرضتم له خلال الاسر، فأنكم مازلتم تعملون من أجل هذا البلد وقيادته وشعبه.
 
وأشار أيضًا إلى تضحيات زوجات الاسرى الأحرار وما بذلن من نكران الذات وقال: إن معاناة زوجاتكم وأطفالكم ايها الأحرار لم تكن اقل من معاناتكم ، فقد كانت زوجاتكم آباء وأمهات للأطفال أثناء الاسر ، وكان عليهن أيضًا ان يتحملن حزن فراق ازواجهن.
 
واشار العميد الطيار واحدي في الختام إلى تهديدات الفضاء الإلكتروني، وقال: اليوم نواجه حرباً هجينة وإعلامية واسعة النطاق، وقد وضع الاعداء الخطط لشبابنا لزرع الياس في نفوسهم ازاء ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل وطنهم.
رقم : 1154325
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