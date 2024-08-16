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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 15:10

تشاد: عشرات الضحايا في فيضانات تضرب شمالي البلاد

تشاد: عشرات الضحايا في فيضانات تضرب شمالي البلاد
وذكرت تقارير إعلامية أن منطقة تيبستي، في الجزء الشمالي من البلاد، كانت الأكثر تضرراً حيث استمرت الأمطار لمدة أسبوع تقريباً.

بدوره، قال حاكم ولاية تيبستي، محمد توتشي تشيدي، إن " الفيضانات في المنطقة بعد هطول الأمطار من الجمعة الماضية إلى الأربعاء أدت أيضاً إلى هدم آلاف المتاجر والمركبات".

وأشار إلى أن "إجمالي عدد القتلى بلغ 54 شخصاً بسبب الفيضانات التي اجتاحت ست مناطق في منطقة تيبستي، كما تسبّبت تدفّقات المياه في تهجير الناس من آلاف المباني ".

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إدريس عبد الله حسن، إن "الأمطار الغزيرة هي حدث مناخي يضرب المنطقة كل خمس إلى عشر سنوات"، موضحاً أن "معدل هطول الأمطار هناك عادة ما يصل إلى 200 ميلمتر سنوياً".

وتعدّ منطقة بوركو-إنيدي-تيبستي، التي تشمل ثلاث مناطق شمالية في تشاد وتصل إلى الحدود مع ليبيا، منطقة صحراوية جبلية هائلة.

وفي الأيام الأخيرة، اجتاحت الفيضانات العديد من بلدان غرب ووسط أفريقيا، بما في ذلك غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا وتوغو.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تضرّر أكثر من 700 ألف شخص بشكل عام.
رقم : 1154330
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