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الجمعة 16 آب 2024 ساعة 15:18

وزيرا خارجيتي مصر والصومال يبحثان التعاون والتطورات في المنطقة

وزيرا خارجيتي مصر والصومال يبحثان التعاون والتطورات في المنطقة
وخلال الاجتماع الثنائي الذي جمع الوزيرين، يوم الخميس في القاهرة، أكد عبد العاطي "دعم مصر الكامل لوحدة الصومال وسيادته على أراضيه ورفض أي تدخّل في شؤونه الداخلية"، مبرزاً "استعداد مصر للمشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بما يعكس رغبة الأشقاء الصوماليين" وفق تعبيره.
 
بدوره، أكد فقي أحمد أهمية مصر التاريخية باعتبارها مهد الحضارة، وشكر القيادة على حفاوة الاستقبال، مثمّناً إعادة افتتاح المقرّ الجديد للسفارة المصرية في العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعرب عن تطلّعه إلى الإطلاق الوشيك لفرع بنك مصر في الصومال.
 
كما تناول اللقاء مجالات التعاون المختلفة بما في ذلك الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية وتنظيم منتديات الأعمال لتعزيز فرص الاستثمار في السوقين، بالإضافة إلى استعراض توسيع وزيادة برامج المنح الدراسية سواء في الأزهر الشريف أو في الجامعات الحكومية والخاصة.
رقم : 1154334
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