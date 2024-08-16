"بابا ياغا" هو الاسم العام للطائرات المسيرة الصناعية الثقيلة الأوكرانية والمروحيات السداسية، التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بمهام قتالية.

وأضاف ممثل شركة "غروزا": "تتميز الطائرة الهجومية "ساحرة الليل" بسرعة طيران ليلي تبلغ 60 كيلومترًا في الساعة، ووزن حمولة يصل إلى 20 كلغم، ومدة طيران 40 دقيقة بحمولة 10 كلغم، ونظام ملاحة مقاوم للضوضاء، وكاميرا مزودة بجهاز تصوير حراري وجهاز استشعار، وتقريب بصري عشرة أضعاف وتقريب رقمي 32x".

وأردف ممثل الشركة: "ننتج "ساحرة الليل" واحدة يوميًا. الطائرة مجهزة بنظام إسقاط ما يصل إلى أربع ذخائر يصل وزنها الإجمالي إلى 15-20 كلغم. وتتيح لك الاتصالات تنظيم بث فيديو على مسافة 50 كيلومترًا، وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع طائرة الإقلاع العمودي "سوفا-22"، التي تعمل كطائرة استطلاع وتحديد الأهداف للطائرة الهجومية دون طيار "ساحرة الليل"، وكذلك للمدفعية الميدانية".

ووفقا له، تم بالفعل إرسال أول 50 طائرة مسيرة منها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أن روسيا أكملت اختبار تقنية التحكم لطائرة مسيرة عبر قمر صناعي.