الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 آب 2024 ساعة 17:16

بوريل: المستوطنون يؤججون العنف بسبب الإفلات من العقاب

بوريل: المستوطنون يؤججون العنف بسبب الإفلات من العقاب
وقال بوريل في منشور له على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، “يوما بعد يوم، وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب، يعمل المستوطنون الإسرائيليون على تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة، ما يساهم في تعريض أي فرصة للسلام للخطر”.
 
وأضاف: “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف هذه الأعمال غير المقبولة فورا”.
 
وأكد بوريل عزمه تقديم اقتراح بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على الجهات التي تساعد المستعمرين العنيفين، بما في ذلك أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
 
وكان أكثر من 100 مستعمر، من بينهم مسلحون، هاجموا قرية جيت، ليلة أمس الخميس، وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد محمود عبد القادر سدة (23 عاما)، وإصابة آخرين، وحرق 4 منازل و6 مركبات.
 
ووفق معطيات نشرتها هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان، أشعل جيش الاحتلال ومستوطنيه 273 حريقاً في أراضي المواطنين وممتلكاتهم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.
 
ومنذ اندلاع الحرب على غزة تصاعدت اعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط تكثيف جيش الاحتلال من حملاته العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية.
 
ووفق تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، صدر في مايو/ أيار الماضي، أدت هجمات المستوطنين لتهجير أكثر من 1200 فلسطيني من 20 تجمعاً سكنياً، وإزالة سبعة تجمعات أخرى على الأقل بشكل كامل منذ بدء الحرب على غزة.
رقم : 1154365
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله يبث فيديو عن القدرات الصاروخية بعنوان "جبالنا خزائننا"
حزب الله يبث فيديو عن القدرات الصاروخية بعنوان "جبالنا خزائننا"
طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لقطاع غزة
طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لقطاع غزة
16 آب 2024
حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية
حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية
16 آب 2024
سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال عن جريمة مجدل شمس
سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال عن جريمة مجدل شمس
16 آب 2024
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني
16 آب 2024
في اليوم 315 للعدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين بهجوم وحشي للاحتلال في مخيم جباليا
في اليوم 315 للعدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين بهجوم وحشي للاحتلال في مخيم جباليا
16 آب 2024
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
15 آب 2024
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
15 آب 2024
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
15 آب 2024
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
15 آب 2024
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
15 آب 2024
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
15 آب 2024
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
14 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟