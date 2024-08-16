خبراء: محادثات جنيف تُعتبر “الفرصة الأخيرة” لإنهاء النزاع في السودان

ورجحوا أن يقوم الوسطاء بممارسة ضغط على أطراف النزاع أثناء المحادثات التي انطلقت يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر لمدة عشرة أيام، في ظل مشاركة قوات الدعم السريع وغياب الجيش السوداني، الذي يعتبر الطرف الأساسي في النزاع.





على الرغم من عدم حضور الجيش السوداني في المحادثات، فقد وجه قائده الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، بفتح معبر “أدري” الحدودي مع الجارة الغربية تشاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور. وقد اعتبر المراقبون هذا الإجراء استجابة لما يحدث في جنيف حول موضوع وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.



توقعت مصادر في السودان انضمام وفد من الجيش السوداني إلى محادثات جنيف في الأيام القادمة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة والشركاء في عملية الوساطة يبدو أنهم مصممون هذه المرة على إنهاء معاناة الشعب السوداني.



ذكرت المصادر لموقع “إرم نيوز” أن المناقشات تهدف إلى وضع إطار واضح لوقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين.



أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا مع البرهان حيث دعاه للمشاركة في “محادثات جنيف” المتعلقة بالسودان.



اختتم اليوم الأول من المحادثات في غياب الجيش السوداني، وغياب ممثلي قوات الدعم السريع عن الجلسة، على الرغم من تأكيد وصولهم إلى سويسرا.



نقطة تحول



أكد المحلل السياسي علي الدالي أن محادثات جنيف ستشكل تحولاً كبيراً في الصراع بالسودان، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهوداً كبيرة من أجل نجاح هذه المحادثات وإيقاف الحرب في البلاد.



قال في حديثه لـ”إرم نيوز” إنه رغم عدم نجاح محادثات جنيف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أنه من المتوقع أن تفتح الطريق لمحادثات أخرى قد تكون الأخيرة المتعلقة بالأزمة في السودان.



وأضاف الدالي أن “نتائج محادثات جنيف ستؤسس قاعدة قوية لحل النزاع في السودان، وستشكل نقطة تحول هامة في الصراع، حيث تتناول قضايا رئيسية مثل اتفاق إعلان جدة ومدى التزام الطرفين بتنفيذه”.



وأشار إلى أن المناقشات من المتوقع أن تؤدي إلى وضع آليات لتفعيل اتفاق جدة، وإلزام الطرفين بتنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاق. كما أكد أن الولايات المتحدة تظهر قناعة قوية بضرورة إنهاء الأزمة في السودان.



رجح “الدالي” أن ينضم الجيش السوداني في أي وقت إلى المحادثات، مشددًا على أن قوات الدعم السريع وحدها لن تستطيع إنهاء الحرب، مما يدفع الوسطاء للضغط لإحضار الطرف الآخر.



وأشار إلى أنه إذا أسفرت المحادثات عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ الالتزامات المحددة في اتفاق جدة، فإن الأوضاع في السودان ستشهد تغييرات، حتى لو لم يشارك الجيش السوداني في هذه المحادثات.



وحذَّر “الدالي” من سيناريوهات سوداء قد تواجه البلاد إذا فشلت محادثات جنيف في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.



وأضاف قائلًا: إن العمليات العسكرية من المرجح أن تزداد بشكل كبير، مما قد يؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية شاملة، لكنه استدرك قائلًا: “لكن المجتمع الدولي لن يسمح بذلك، وسيبذل جهوده للضغط على الجانبين لإجباره على وقف هذا الانزلاق في السودان”.



الفصل السابع



يعتقد المحلل السياسي النور حمد أن الولايات المتحدة مصممة على إنهاء الحرب في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية، سواء شارك الجيش في محادثات جنيف أم لا.



أكد في تصريح له لـ “إرم نيوز” أن الخطاب الأخير للفريق حميدتي يظهر أن قوات الدعم السريع ستوافق مسبقًا على ما ستقدمه الإدارة الأمريكية وما ستسفر عنه محادثات جنيف. كما تساءل عن كيفية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إذا أصر الجيش على مقاطعة هذه المحادثات.



وأضاف حمد أن “قوات الدعم السريع تسيطر على معظم الحدود السودانية، ومنها الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى الجزء الغربي من الحدود مع جنوب السودان، كما أنها تقترب من الحدود الإثيوبية. وتسيطر هذه القوات أيضًا على نحو 70% من أراضي السودان، مما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى عدة مناطق، خاصة مع تزايد حدة المجاعة حاليًا في إقليم دارفور”.



قال “حمد” إن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي أصبحت الآن مرشحة رئاسة الحزب الديمقراطي، تسعى لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل. ولذلك، ستبذل قصارى جهدها لإحداث تقدم في ملف السودان.



وأوضح أنه “قد تقوم الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضغط إضافية، مثل فرض حظر جوي على طائرات الجيش السوداني، وهذا قد يؤدي إلى دعوة لإعادة البلاد إلى الفصل السابع، مما قد يتيح إمكانية التدخل العسكري الخارجي المباشر من خلال مجلس الأمن الدولي”.