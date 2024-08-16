البرلمان التايلاندي ينتخب بايتونجتارن شيناواترا رئيسة جديدة للوزراء

اسلام تايمز (تايلاند) - انتخب البرلمان التايلاندي اليوم، مرشحة الائتلاف الحاكم بايتونجتارن شيناواترا، رئيسة جديدة للوزراء، خلفا لسريتا تافيسين، الذي قضت المحكمة الدستورية قبل يومين بإقالته من منصبه.