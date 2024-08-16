أحدث العناوين :
البرلمان التايلاندي ينتخب بايتونجتارن شيناواترا رئيسة جديدة للوزراء
خبراء: محادثات جنيف تُعتبر “الفرصة الأخيرة” لإنهاء النزاع في السودان
وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان هاتفيا تطورات مفاوضات الدوحة بشأن غزة
مصدر في حماس: نتائج اجتماعات الدوحة بشأن غزة لا تتضمن ما اتُفق عليه في 2 تموز
"فورين بوليسي": "إسرائيل" تعيش انحداراً خطيراً في استراتيجيتها
مساعد وزير دفاع ايران: قريبا ستبدأ عملية جديدة تجعل العدو يندم على فعلته
مصر تحذر من انتهاك سيادة لبنان وسياسة الاغتيالات
بوريل: المستوطنون يؤججون العنف بسبب الإفلات من العقاب
بالأسلحة الموجَّهة والصاروخية.. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وتجمعات لجنوده
"ساحرة الليل"... روسيا تطور مسيرة هجومية وهذه مهمتها
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
17 August 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
0
الجمعة 16 آب 2024 ساعة 20:05
البرلمان التايلاندي ينتخب بايتونجتارن شيناواترا رئيسة جديدة للوزراء
وأعلن وان محمد نور ماثا رئيس البرلمان التايلاندي في بيان له فوز بايتونجتارن بأغلبية 319 صوتا مقابل رفض 145 صوتا وامتناع 27 نائبا عن التصويت.
رقم :
1154395
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
حزب الله يبث فيديو عن القدرات الصاروخية بعنوان "جبالنا خزائننا"
طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لقطاع غزة
16 آب 2024
حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية
16 آب 2024
سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال عن جريمة مجدل شمس
16 آب 2024
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والأمني
16 آب 2024
في اليوم 315 للعدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين بهجوم وحشي للاحتلال في مخيم جباليا
16 آب 2024
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
15 آب 2024
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
15 آب 2024
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
15 آب 2024
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
15 آب 2024
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
15 آب 2024
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
15 آب 2024
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
14 آب 2024
أحدث العناوين
البرلمان التايلاندي ينتخب بايتونجتارن شيناواترا رئيسة جديدة للوزراء
خبراء: محادثات جنيف تُعتبر “الفرصة الأخيرة” لإنهاء النزاع في السودان
وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان هاتفيا تطورات مفاوضات الدوحة بشأن غزة
مصدر في حماس: نتائج اجتماعات الدوحة بشأن غزة لا تتضمن ما اتُفق عليه في 2 تموز
"فورين بوليسي": "إسرائيل" تعيش انحداراً خطيراً في استراتيجيتها
مساعد وزير دفاع ايران: قريبا ستبدأ عملية جديدة تجعل العدو يندم على فعلته
مصر تحذر من انتهاك سيادة لبنان وسياسة الاغتيالات
بوريل: المستوطنون يؤججون العنف بسبب الإفلات من العقاب
بالأسلحة الموجَّهة والصاروخية.. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وتجمعات لجنوده
"ساحرة الليل"... روسيا تطور مسيرة هجومية وهذه مهمتها
بعد إسقاط مسيرات أوكرانية... بيلاروس تعزز حدودها
بسبب مخاوف من فيروس خطير... الأمم المتحدة تطلب هدنة في غزة
"تذكير بجرائم الهاغانا".. الخارجية الفلسطينية والفصائل تدين اعتداء المستوطنين في قلقيلية
نيجيريا وغينيا الاستوائية توقعان اتفاقية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز
وزيرا خارجيتي مصر والصومال يبحثان التعاون والتطورات في المنطقة
"يونيسف": أطفال السودان يواجهون وضعاً خطراً من جراء الحرب وأزمة المناخ
الجزائر: بتنافس 3 مرشحين.. انطلاق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي المبكر
مفاوضات الدوحة...هل ستحقق نتائج إيجابية ؟
تشاد: عشرات الضحايا في فيضانات تضرب شمالي البلاد
السودان: لا جدوى من اجتماعات جنيف.. و"الدعم السريع" تستخدمها للدعاية الكاذبة
الأكثر قراءة
مقررة الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في المدرسة تلو الأخرى بغزة
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
الرئيس الإيراني يعين محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية
بيلاروسيا تسقط مسيّرات أوكرانية.. والجيش الروسي يواصل تصديه في كورسك
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
بالمسيّرات والصواريخ والقذائف.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال وتجهيزاته ومواقعه
الرئيس بزشكيان يعيّن اول امراة في حكومته الجديدة
إيران تدين مجزرة الدرج في غزة بشدة وتطالب بإجراء فوري ضد الاحتلال
كيف فشلت "كوكاكولا" في قمع حملة مقاطعتها بسبب غزة؟
بوتين يعلّق على التوغل الأوكراني: سنردّ
تشكيل حكومة يمنية جديدة في صنعاء
ردود الأفعال الدولية إزاء مجزرة المصلين في غزة
شروط تركية للإنسحاب من سوريا.. هذه أبرزها
قاليباف یطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم کیان الاحتلال
الجيش السوري يستهدف الجماعات المسلحة في أرياف حلب وإدلب وحماة
سيول تضرب اليمن.. مقتل 57 شخصاً وتضرر الآلاف
موقف مفاجي من حماس تجاه مفاوضات هدنة غزة بالدوحة
الأمطار والفيضانات تقتل العشرات وتؤثّر على أكثر من 700 ألف شخص بأفريقيا
منظمة الهجرة: عشرات آلاف السودانيين عُرضة للموت
الأخبار الساخنة
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟