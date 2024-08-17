تعزيز أمن المحكمة العليا في كولومبيا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمة مبانيها في بوغوتا

وأوضح رئيس المحكمة العليا غيرسون شافيرا، في مؤتمر صحافي، أنّ أثناء تفتيش عقارَين في جنوب العاصمة، "عُثر على مجسّم للمحكمة، إضافةً إلى متفجّرات وذخيرة".



وأعلنت رئاسة ​كولومبيا​ في بيان، نشر "أنظمة مراقبة متقدّمة ومعدّات مضادّة للمتفجّرات" وطائرات بلا طيّار في محيط المحكمة. كما ستتّخذ ترتيبات أمنيّة في محيط محاكم أخرى في البلاد.



يُذكر أنّ المحكمة العليا دُمّرت جزئيًّا عام 1985، بعد هجوم دبّره كوماندوز من مقاتلي حركة "ام-19". وقتذاك فتحت دبّابات الجيش النّار لمواجهة الهجوم، ما أدّى إلى اشتباك استمر ساعات، وقُتل فيه نحو 100 شخص بينهم 11 قاضيًا.