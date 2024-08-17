8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية

إسلام تايمز (لبنان) - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية فجر اليوم السبت إن ثمانية أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب أربعة آخرون في غارة للكيان الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة النبطية بعمق الجنوب اللبناني.