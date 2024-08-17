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السبت 17 آب 2024 ساعة 07:28
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
وشن الطيران الصهيوني غارة استهدفت منطقة وادي الكفور في قضاء النبطية.
ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر مكان الغارة، وجهود فرق الدفاع المدني في إنقاذ الجرحى ورفع الأنقاض.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1154448
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