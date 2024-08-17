مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان

وأوضح مصدر طبي قائلاً "وصلَنا إلى المستشفى أمس 55 قتيلا وعشرات الجرحى، بينهم عدد من الحالات الحرجة، وتوفي منهم حتى صباح الأمس 25، ليرتفع العدد إلى 80" قتيلا.



وقال أحد سكان القرية وهو يرافق ابنه المصاب إلى المستشفى "صباح أمس وصلت ثلاث سيارات مسلحة وأرادت اقتحام منازل القرية، وتصدى لهم الناس".



وأشار إلى أن المسلحين "انسحبوا (لكنهم) عادوا بقوة بأكثر من عشر سيارات، وأطلقوا النار عشوائيا على القرية"، ما أدى إلى سقوط قتلى. وأفاد المصدر ذاته بأن المسلحين أحرقوا منازل، بينما "ظلت بعض الجثث لساعات في العراء".



وأتى الهجوم غداة انطلاق مباحثات في سويسرا دعت إليها الولايات المتحدة سعيا لوقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع. وحضر ممثلو قوات الدعم إلى جنيف في حين غاب ممثلو الجيش، لكن يتم التواصل معهم عبر الهاتف، وفق ما أكد المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو.

