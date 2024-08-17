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السبت 17 آب 2024 ساعة 08:14

الخارجية الروسية: أوكرانيا استخدمت على الأرجح صواريخ أميركية الصنع في هجومها على كورسك

الخارجية الروسية: أوكرانيا استخدمت على الأرجح صواريخ أميركية الصنع في هجومها على كورسك
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "روسيا استدعت السفيرة الإيطالية في موسكو تشيتشيليا بيتشوني تنديدا بتحقيق أجراه أخيرا فريق من قناة "راي" الايطالية في منطقة كورسك التي سيطر عليها الجيش الأوكراني".

وأوضحت الخارجية، في بيان، إن "السفيرة تبلغت احتجاجا شديد اللهجة بسبب سلوكيات فريق راديو وتلفزيون راي الذي دخل في شكل غير قانوني إلى روسيا لتغطية الهجوم الإرهابي المجرم للجنود الأوكرانيين على منطقة كورسك".

بدورها، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريششوك، أنّه "تخطط قواتنا العسكرية... لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في كورسك: سواء في اتجاه روسيا أو أوكرانيا".

ويأتي ذلك بعد أن أكّدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدّت هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى الدخول أعمق في منطقة كورسك، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني أن قواته تواصل تقدّمها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمسيرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية" وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

من جانبه، ذكر زيلينسكي أنّ "في منطقة كورسك نحقق مزيدا من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في نفس الفترة.. هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن".
رقم : 1154458
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