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السبت 17 آب 2024 ساعة 08:20

لكمات عنيفة ودماء على الأرض..مشاجرة عنيفة في البرلمان التركي

لكمات عنيفة ودماء على الأرض..مشاجرة عنيفة في البرلمان التركي
وأبانت اللقطات أوزالان وهو يهاجم أحمد شيك، فيما حاول الأخير توجيه لكمة له فسقط أرضا.

وتجمع النواب لمحاولة فض المشاجرة وإبعاد أحدهما عن الآخر، فيما انخرط البعض في الشجار، هذا ووثق فيديو آخر وجود قطرات من الدماء على الأرض جراء المشاجرة، ما يشير إلى أن أحدهما أصيب خلالها.

وفي التفاصيل، انعقدت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) بناء على دعوة من رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، لمناقشة أسباب عدم الإفراج عن النائب جان أتالاي، الذي تم سجنه وحرمانه من عضويته في البرلمان على خلفية قضية حديقة جيزي.

ووصل النصاب القانوني للاجتماع في البرلمان المؤلف من 600 عضو إلى 200 عضو.

وأعطى نائب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بكر بوزداغ من حزب العدالة والتنمية، الذي ترأس الجلسة الخاصة، الكلمة لأحمد شيك.

وقال شيك، وهو ينظر إلى صفوف حزب العدالة والتنمية: "ليس لديكم أي خجل. ليس لديكم أدنى خجل. ليس لديكم كرامة"، وبعد ذلك، صعد أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى المنصة.

نادى رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، على شيك قائلا: "اخرس"، ورد شيك على ردود الفعل التي تلقاها بالقول: "هذا أنت أيها الوغد".

ثم واصل شيك حديثه من على المنصة، وهو ينظر إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، وقال: "إذا فعلتم جميعا من الخير لهذا البلد كما فعل أتالاي، فأنتم أناس ستصلون صلاة الامتنان مدى الحياة. المنظمة الإرهابية في هذا البلد هم الأشخاص الجالسون في هذه الصفوف"، ليندلع الشجار.
رقم : 1154459
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