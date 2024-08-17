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السبت 17 آب 2024 ساعة 08:25

بدء مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين لحکومة الرئیس بزشکیان في البرلمان

بدء مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين لحکومة الرئیس بزشکیان في البرلمان
وقدم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الاسبوع الماضي، قائمة تشكيلته الوزارية المُقترحة الى مجلس الشورى الاسلامي للبت فيها، وذلك بعد مشاوراته المكثفة منذ استلامه مسؤوليته الجديدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ووفقا للقانون، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء بعد إجراء مشاورات متعددة مع مختلف الكتل النيابية، ويقدم تشكيلته الوزارية الى مجلس الشورى الاسلامي لمنحهم الثقة بعد عرض خططهم الوزارية.

وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:

وزير التربية والتعليم العالي "علي رضا كاظمي".

وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "ستّار هاشمي".

وزير الامن "اسماعيل خطيب".وزير الاقتصاد والمالية "عبد الناصر همتي".

وزير الخارجية "عباس عراقجي".

وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد رضا ظفرقندي".

وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "احمد ميدري".

وزير الزراعة "غلام رضا نوري".

وزير العدل " امين حسين رحيمي".

وزير الدفاع " عزيز نصير زادة".

وزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق".

وزير الصناعة والتعدين والتجارة "محمد اتابك".

وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمايي".

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي " عباس صالحي".

وزير الداخلية "اسكندر مؤمني".

وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية " محمد رضا صالحي اميري".

وزير النفط "محسن باك نجاد".

وزير الطاقة "عباس علي ابادي".

وزير الرياضة و الشباب " أحمدي دنيامالي".

ومن المقرر أن تتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى الاسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان اعتبارا من الیوم.

ومن المقرر ايضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الاسلامي يوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.
رقم : 1154462
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