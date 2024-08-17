"المرصد السوري": 28 مدنياً سورياً سقطوا في لبنان جراء القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول

كذلك أعلن المرصد أنه "وثق منذ الحرب الإسرائيلية على غزة استشهاد 22 من المدنيين بالاستهدافات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بينهم طفلين و4 سيدات بالإضافة لإصابة نحو 36 منهم ليرتفع بذلك، عدد الشهداء السوريين في سورية ولبنان والجولان المحتل إلى 50، وإصابة ما لا يقل عن 52 شخصا بجراح متفاوتة".



ونشر "تفاصيل الشهداء والجرحى السوريين في لبنان: 17 آب، استشهد 9 وأصيب 3 لاجئين سوريين في وادي الكافور بقضاء النبطية، 11 آب، أصيب 7 لاجئين سوريين في منطقة معروب-دردغيا، 1 آب، استشهد 4 لاجئين سوريين(أم وأولادها)، بغارة جوية إسرائيلية على بلدة شمع جنوب لبنان، 31 تموز، استشهد لاجئ سوري وأصيب آخر بجروح، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة كفررمان جنوب لبنان، 20 تموز، أصيب 4 أطفال من الجنسية السورية بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة برج الملوك جنوب لبنان، 17 أيار: قتل أب سوري و3 من أطفاله نتيجة غارة جوية إسرائيلية في بلدة النجارية قرب صيدا اللبنانية".



كذلك أفاد بأنه "في 16 تموز، استشهد 5 سوريين بينهم 3 أطفال، بضربات جوية إسرائيلية على لبنان، حيث استشهد 3 أطفال من أبناء عفرين بغارة إسرائيلية، استهدفت أرضا زراعي في بلدة أم التوت، كما استشهد شابان باستهداف طائرة مسيرة، لدراجة نارية على طريق كفرتبنيت – الخردلي، 10 شباط: قتل شاب سوري نتيجة استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة داخل بلدة جدرا جنوب لبنان، 24 آذار: مقتل سوري جراء استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في بلدة الصوبري في البقاع الغربي".



وأضاف "13 آذار : قتل مواطن سوري أثناء تنفيذ غارة جوية إسرائيلية وقتلها القيادي في “القسام” هادي مصطفى في بلدة صور، 20 كانون الأول 2023: استشهد طالب جامعي سوري يدرس ويعمل على توصيل البيتزا بغارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان، وفي 5 كانون الأول 2023: قتل عامل سوري وأصيب 2 من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف مكان عمله في مزرعة لتربية الدواجن بين بلدة أرنون ومجرى الخردي جنوب لبنان".