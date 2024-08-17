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السبت 17 آب 2024 ساعة 11:08
إصابة 78 شخصاً جراء حريق غابات في إزمير غرب تركيا
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن حريق الغابات امتد إلى المناطق السكنية في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، وأدى إلى إصابة 78 شخصاً بجروح مختلفة، إضافة إلى تضرر 16 مبنى.
وبناء على ذلك تم إخلاء ثلاثة أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1154485
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