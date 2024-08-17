الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى 23% من السكان

ونقل موقع الأمم المتحدة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مناشدته لشركاء الأمم المتحدة بـ"مواصلة تكثيف جهود الإغاثة، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة اللبنانية، في ظل الحاجة ماسة إلى تمويل إضافي".



ولفت المكتب، الى أن "الشركاء الإنسانيين يحتاجون إلى 110 ملايين دولار للاستجابة المستمرة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع، حتى نهاية العام".



وأضاف "قبل تصعيد الأعمال العدائية، في تشرين الأول 2023، كان ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وأنه تم تمويل خطة لبنان للاستجابة لعام 2024، بنسبة 25 % فقط، مع تلقي 670 مليون دولار من إجمالي 2.72 مليار دولار مطلوبة".



كذلك كشف أن "110 آلاف شخص نزحوا في لبنان، منذ تشرين الأول الماضي، 35 % منهم من الأطفال، فيما لا يزال نحو 150 ألف شخص داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات".



وطالب المكتب، جميع الجهات "باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني"، مشددا على ضرورة "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات".