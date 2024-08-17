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السبت 17 آب 2024 ساعة 11:14

رئيس الوزراء العراقي يصدر تعليمات هامة بخصوص الزيارة الاربعينية

رئيس الوزراء العراقي يصدر تعليمات هامة بخصوص الزيارة الاربعينية
وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع شهد استعرض الخطط الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية، مبينا أن السوداني قدم ملاحظات هامة تتعلق بتحسين الإجراءات الأمنية، وشدد على ضرورة تنفيذ العمليات الاستباقية بشكل مستمر، وخاصة في بغداد.

كما أكد السوداني، على ضرورة نشر المقاتلين خلف المواكب وليس داخلها، مع التركيز على مراقبة وتأمين الحماية بدلاً من تقديم خدمات للزوار.

وأكد السوداني خلال الاجتماع، على أهمية سد الثغرات وقطع الطرق الفرعية والسيطرة عليها، بالإضافة إلى ضرورة تواجد القادة والآمرين على رأس القطعات في الميدان بدلاً من البقاء في المقرات.

ودعا القائد العام إلى تفعيل الجهود الاستخباراتية لتوفير المعلومات الضرورية للقطعات، ومراقبة الحدود بين القطعات الجانبية وتفتيشها بدقة، مشددا على التعامل بجدية مع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات المحتملة ضد الزوار في بغداد.

كما أوصى القائد العام بتفعيل دور المرور والنجدة لفك الازدحامات وضمان الاستجابة السريعة لأي تهديد، وشدد على تحميل القادة والآمرين المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المهام.

ويتوافد ملايين من المسلمين الشيعة بصفة سنوية (من داخل العراق وخارجه) وكثير منهم مشيا على الأقدام لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما بعد العاشر من محرم، تاريخ واقعة الطف التي وقعت عام 61 للهجرة (680 ميلادية)، وقتل فيها الإمام الحسين على يد جيش الخليفة الأموي آنذاك يزيد بن معاوية.
 
رقم : 1154488
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