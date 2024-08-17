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السبت 17 آب 2024 ساعة 11:17

مواجهات في بلدة يعبد والاحتلال الصهيوني يقتحم مدناً فلسطينية

مواجهات في بلدة يعبد والاحتلال الصهيوني يقتحم مدناً فلسطينية
واندلعت مواجهات، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال واجه الشبان المشتبكين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ونصب حاجزا عسكريا في البلدة ودقق في هويات المواطنين.

كما اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقا.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليتين عسكريتين اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارع المدينة وتحديدا شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم وحارة السلام، قبل أن تتجه نحو ضاحية ذنابة.

وأضافت، أن دوريات الاحتلال جابت شوارع الضاحية وتحديدا دوار العقدة ومحيط المقبرة والمدرسة الشرعية، قبل انسحابها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جانبها أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أن مقاتليها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص أثناء مرورها في ضاحية ذنابة.

وشهد بيت لحم اقتحام قوات من جيش الاحتلال قرية العروج شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى أحمد العروج، وأخضعته للتفتيش وعاثت فساداً بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعلى صعيد الاعتقالات، ذكرت مصادر حقوقية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابين من طولكرم أثناء مرورهما على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وبينت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد عليان من مخيم نور شمس، وعميد يحيى من مخيم طولكرم، أثناء مرورهما على الحاجز المذكور.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل كلاً من علاء أبو حمادة الوزير ونجله عماد من منزليهما بعد تخريب محتوياته والاعتداء عليهما بالضرب.
رقم : 1154489
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