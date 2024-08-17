جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان المغازي وسط قطاع غزة

ونشر جيش الاحتلال منشورات، على مخيم المغازي، مطالبا فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبا إلى ما يدعي أنها "منطقة إنسانية آمنة".



وكان الاحتلال أصدر أمرا جديدا أمس الجمعة، بإخلاء مناطق في جنوب غزة ووسطها كانت محددة في السابق بأنها مناطق إنسانية آمنة.



وقد أصدر أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، والقرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد، والنصر.



وقال سكان من دير البلح، وهي آخر منطقة لم تقتحمها القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب قبل أكثر من 10 أشهر، إن القصف اشتد وعبرت الدبابات السياج المحيط بالمدينة.



وقال الجيش أنه أرسل منشورات ورسائل نصية تحذيرية إلى سكان المنطقة الواقعة في شمال مدينة خان يونس بجنوب القطاع وفي شرق دير البلح حيث يحتمي عشرات الآلاف من القتال الدائر في مناطق أخرى من القطاع.



ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.