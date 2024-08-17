الخزعلي: هذه طريقتنا لإجبار القوات الأمريكية على الانسحاب من العراق

وقال الشيخ الخزعلي في لقاء متلفز بشأن الوجود الأجنبي: "اذا لم يكن مع التفاوض الدبلوماسي عمل مقاوم عسكري لن تخرج القوات الامريكيه من البلد"، مؤكداً أن "وجود العمل المقاوم لإجبار القوات الأمريكية على الانسحاب لتحقيق السيادة الكاملة للبلد هو واجب".

وفي جانب اخر من تصريحاته أكد أمين عام "عصائب أهل الحق" ان كتلته لا تستهدف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، موضحا: "لا نستهدف الفياض، نحن نتكلم بوضوح وبصراحة في المسائل التي لدينا رأي بها، أما الاستهداف فغير موجود تماما.. اعتقد أن الأخ فالح الفياض، هو شخصية سياسية يمتلك عمق ويمتلك خبرة سياسية ويمتلك كذلك أداء وبسبب هذا الاداء الوطني هو دفع الضريبة".

واضاف، ان عصائب اهل الحق لا تمتلك مرشح لا حاليا ولا بالمستقبل القريب، مؤكدا ان بديله يجب ان لا يكون شخصية تأخذ دورا سياسيا انما شخصية إدارية ويحصل عليه توافق ودعم وعدم اعتراض من القوى المعنية وفي الآخر يجب ان يوافق عليه رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.