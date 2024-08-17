بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها

وقال، خلال كلمته السبت أمام مجلس الشورى الإسلامي للدفاع عن تشكيلته الحكومية، إنّ "إيران اليوم بحاجة إلى الإجماع الوطني والتضامن الوطني والمشاركة الوطنية لتجاوز الأزمات.

وطلب بزشكيان من النواب منح الثقة للحكومة المقترحة بأكملها، والتي تتشكّل من 19 وزيراً .

وبدأت الجلسات العامة لمجلس الشورى الإسلامي لمراجعة مؤهّلات الوزراء المقترحين، وتجري النقاشات في جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان، ومن المقرّر أن يتمّ التصويت على الوزراء المقترحين الأربعاء 21 آب/ أغسطس الجاري.

وكان بزشكيان قد قدّم، الأسبوع الماضي، قائمة تشكيلته الوزارية المُقترحة إلى مجلس الشورى الإسلامي للبتّ فيها، وذلك بعد مشاوراته المكثّفة منذ استلامه مسؤوليته الجديدة لتشكيل "حكومة الوفاق الوطني".

ووفقاً للقانون، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء بعد إجراء مشاورات متعددة مع مختلف الكتل النيابية، ويقدّم تشكيلته الوزارية إلى مجلس الشورى الإسلامي لمنحهم الثقة بعد عرض خططهم الوزارية.

يُذكر أنّه، بشأن ردّ إيران على الاعتداء الإسرائيلي واغتيال الشهيد القائد، إسماعيل هنية، في العاصمة طهران، كان بزشكيان قد شدّد، قبل أيام، في اتصال هاتفي تلقاّه من رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، على أنّ "معاقبة المعتدي حلٌ لإيقاف الجرائم والاعتداءات".

وأضاف، في الاتصال، أنّ دعم الدول الغربية للكيان الإسرائيلي يُهدّد أمن المنطقة والعالم.

وقبل ذلك، أعلنت الرئاسة الإيرانية أنّ بزشكيان أجرى، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولي، أكد فيه "حقّ إيران في الردّ والتصدّي لأيّ اعتداء، وفقاً للقرارات والقوانين الدولية".