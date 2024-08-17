الأرجنتين تعلن اعتقال خلية خططت لهجمات ضد يهود في البلاد

وبحسب وزارة الأمن الوطني الأرجنتينية، كما ورد في يديعوت أحرونوت، وترجمت صدى نيوز، فإن هذه الخلية تتبع لمنظمة "إرهابية إسلامية"، وتتكون من 7 أشخاص تم اعتقالهم في مداهمات وقعت بثماني مناطق مختلفة.



وأشارت إلى أنها عثرة على أسلحة وسكاكين وأجهزة الكترونية بحوزة أفراد الخلية.



وتعد الجالية اليهودية في الأرجنتين واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم، والأكبر في جميع دول أمريكا اللاتينية.



وقبل 30 عامًا في 18 يوليو 1994، قتل 85 شخصًا في هجوم على مبنى الجالية اليهودية في بوينس آيرس، وقتل قبل ذلك بعامين 22 شخصًا في هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين.